Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz
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Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz

Türkiye'nin, Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etmesinin ardından Yunanistan bir açıklama yayınladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin hamlesine tepki göstererek Doğu Akdeniz'deki bu tür hamlelerin provokasyon olduğunu öne sürdü. Açıklamada, "Yunanistan şantajı kabul etmeyecektir. Egemenlik haklarını koruyacaktır" ifadesi kullanıldı.

10.08.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:02

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma çalışmaları yürütecek olan Oruç Reis gemisinin Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaşması Yunanistan tarafını panikletti. Yunan tarafından yapılan skandal açıklamada "Sismik araştırma yasa dışıdır. Yunanistan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve güvenliğe zarar verecek yasal olmayan hamlelerini durdurması çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin yeni Navtex ilanı, 23 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak.

Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi dairesindeki bilgilere göre sismik araştırma yapacak olan Oruç Reis'e, Ataman ve Cengiz Han gemileri de eşlik ederken sondaj faaliyetlerinin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren bölgede yapılacağı açıklanmıştı.

PROVOKASYON DEDİLER

Bugün Atina'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bu atılımına tepki göstererek, Doğu Akdeniz'deki bu tür hamlelerin provokasyon olduğunu öne sürerken, bölgedeki barış ve güvenliğe zarar vereceğini duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yunanistan şantajı kabul etmeyecektir. Egemenlik haklarını koruyacaktır" ifadesi kullanıldı.

ATİNA'DA "ACİL" KODUYLA TOPLANTI

Bununla birlikte bugün Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor. Toplantının gündemi açıklanmasa da Akdeniz'in doğusundaki gerginliğin gündem maddelerinden biri olduğu aktarılıyor. AFP'nin devlet televizyonu ERT'den aktardığına göre üst düzey bir bakan, donanmanın Oruç Reis'in hareketlerini izlediğini söyledi. "Siyasi ve operasyonel açıdan tamamen hazırız" diyen bakan, "Donanmanın büyük bölümü gerekli yerlere konuşlandırılmak üzere hazır" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Yunan Army Voice gazetesine göre ise Yunanistan ordusu, Türkiye'nin Rodos ve Meis adaları arasındaki bölgede askeri tatbikat düzenleme planları üzerine alarm verdiğini duyurarak ordu birimlerinin neredeyse tamamının izinlerinin iptal edildiğini açıkladı.

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, Türkiye'ye bölgede huzur ve güvenliğe zarar veren yasa dışı eylemlere son vermesi uyarısında bulunuyor" dendi.

YUNANİSTAN'IN TWITTER GÜNDEMİNDE

Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Yunanistan'ın Twitter gündeminde ilk sıraya "Oruç Reis" etiketi yerleşti.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, gemilerin seferleriyle birlikte denizcilere meteorolojik tahminlerin iletilmesi ve gerektiğinde uyarıların yapılması için kullanılan bir tür uluslararası yazılı haberleşme sistemi. NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor. Yazılı haberleşme sistemi üzerinden yapılan paylaşımlarla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlikelere ya da risklere karşı uyarılıyor. Kazalar, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında da mesaj veriliyor. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri de NAVTEX üzerinden, yapacakları eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak söz konusu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz

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Haber Yorumları (13)
ESKİCİ: Ben inanmıyorum seçim hamlesi bunlar
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ESKİCİ: Almanya’nın tarım bakanı sayın pakdemirli et Türkiye de ucuz demiş Pirzola yudumlamaktan ucuz sandı herhal
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
CONİ: biz hep kuru sıkı , papazdada gorduk, dolar 10 tl olsa bir bozcadayi bile veriririz bu gidisle ! hep hava civa
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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