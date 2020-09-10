Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
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Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli

Yunanistan'dan Türkiye'ye ilişkin küstah açıklama geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Yunan kıta sahanlığında bulunanlar da dahil bölgedeki tüm savaş gemilerini derhal geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
10.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:58

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşayan Yunanistan'dan skandal açıklama geldi. Doğu Akdeniz'de sürekli gerginliği tırmandıran provokatif hamleler yapan Yunanistan, Türkiye'nin derhal gemilerini Akdeniz'den çekmesi gerektiğini söyledi.

AB'YE ÇAĞRI YAPTI

Varvitsiotis, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi'nde Türkiye'yle ilişkilerin ele alındığı bir toplantıda konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilime değinen Varvitsiotis, Avrupa'nın egemenliğinin ve stratejik özerkliğinin tehdit altında olduğunu öne sürerek "AB, derhal bölgede kendisine uygun olan rolü oynamaya başlamalı" dedi.

"TÜRKİYE GEMİLERİNİ DERHAL ÇEKMELİ"

Gerilimin Türkiye tarafından tırmandırılmasına hemen son verilmesi gerektiğini kaydeden Varvitsiotis, gemilerin varlığının egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiğini savunarak savaş gemileri de dahil tüm Türk gemilerinin derhal bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Varvitsiotis, "Bir sonraki AB toplantısına Ankara'ya kararlılık mesajı verileceğini umuyoruz. Biz Türkiye'yle yapıcı ortaklık konseptine bağlılığımızı korurken Türkiye'nin de tutumunu değiştirmesini, provokasyonlarına ve tehditlerine bir an evvel son vermesini, bu ihtilafın barışçıl şekilde çözülmesini hedefleyen iyi niyetli bir diyalog başlatmasını istiyoruz" diye konuştu.

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