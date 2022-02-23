Yunanistan'dan insanlık ayıbı! Türk balıkçılara silahlı saldırı yaptılar - Haberler
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Yunanistan'dan insanlık ayıbı! Türk balıkçılara silahlı saldırı yaptılar

Haberler.com, Bilsay Özer - Güncel
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Yunanistan'dan insanlık ayıbı! Türk balıkçılara silahlı saldırı yaptılar

Yunanistan sahil güvenlik ekipleri İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında balık avında olan bir Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Yapılan saldırı sonucu bir balıkçı yaralanırken olay yerine çok sayıda Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Dün gece saat 19.15 sıralarında yaşanan olayda, İzmir açıklarında yaşanan olayda, iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Açılan ateş sonrası bir Türk balıkçı bacağından yaralanırken olay yerine kısa sürede Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SALDIRI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbarı alır almaz olay yerine gelen Sahil Güvenlik güçleri çevrede herhangi bir Yunanistan kuvveti tespit etmediklerini belirtirken yaralı balıkçıya ilk müdahale Sahil Güvenlik botunda yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Karaburun Cumhuriyet Savcılığı yaptığı açıklamada Yunanistan'ın yaptığı saldırının insanlık suçu olduğunu belirtirken konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur"

Bilsay Özer
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Yunanistan, Balıkçılık, Türkiye, Güncel, Haberler

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