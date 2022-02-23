Yunanistan'dan insanlık ayıbı! Türk balıkçılara silahlı saldırı yaptılar

Dün gece saat 19.15 sıralarında yaşanan olayda, İzmir açıklarında yaşanan olayda, iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan tarafından silahlı saldırı gerçekleşti. Açılan ateş sonrası bir Türk balıkçı bacağından yaralanırken olay yerine kısa sürede Türk Sahil Güvenlik ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SALDIRI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbarı alır almaz olay yerine gelen Sahil Güvenlik güçleri çevrede herhangi bir Yunanistan kuvveti tespit etmediklerini belirtirken yaralı balıkçıya ilk müdahale Sahil Güvenlik botunda yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Karaburun Cumhuriyet Savcılığı yaptığı açıklamada Yunanistan'ın yaptığı saldırının insanlık suçu olduğunu belirtirken konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur"