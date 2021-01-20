Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "İstikşafi görüşmelere iyimserlik ve öz güvenle katılacağız"
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "İstikşafi görüşmelere iyimserlik ve öz güvenle katılacağız"

20.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:59
Yunanistan Başbakanı Miçotakis:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmelere "iyimserlik ve öz güvenle" katılacaklarını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile yapılacak istikşafi görüşmelere "iyimserlik ve öz güvenle" katılacaklarını söyledi.

Miçotakis, Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile temaslarında "ulusal egemenlik konularını kesinlikle müzakere etmeyeceklerini" savunan Miçotakis, "İstikşafi görüşmelere iyimserlik ve öz güvenle katılacağız." dedi.

İstikşafi görüşmelerin 2016'da kesintiye uğradığı noktadan tekrar başlaması umudunu dile getiren Miçotakis, bu temaslarda "sadece deniz bölgelerinin belirlenmesi konusunun ele alınacağını" öne sürdü.

İstikşafi görüşmeler

Türkiye ve Yunanistan, Ege sorunlarına 2 tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla istikşafi görüşmelere Ankara'da 12 Mart 2002'de başlamıştı.

İki ülkenin dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, Atina'da 1 Mart 2016'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da 25 Ocak'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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