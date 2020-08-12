Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan gerilim nedeniyle Yunanistan'ın Başbakanı Kiriakos Miçotakis, acil koduyla ulusa sesleniş düzenledi. Miçotakis konuşmasında, Türkiye'nin atacağı adımların hiçbiri cevapsız kalmayacak. Askerimiz teyakkuz halinde, olaylar kontrolden çıkarsa bunu başlatan taraf biz olmayacağız. Kimse bizi tehdit edemez" dedi.

12.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:53

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle yaşanan gerilim nedeniyle acil koduyla ulusa sesleniş düzenledi.

"Gururlu ve güçlü bir ülkeyiz" ifadesinin öne çıktığı konuşmasında Miçotakis, Türkiye ile ilgili küstah ifadeler kullandı. Miçotakis, "Yunanistan, gururlu ve güçlü bir ülke. Avrupa ailesinin bir üyesi ve Doğu Akdeniz'de istikrarın çıpasıyız. Uluslararası hukuk ilkelerine ve iyi komşuluk kurallarına sıkı sıkıya bağlılığımızı koruyoruz. Herkesle barış, iyi niyet ve işbirliği köprüleri arıyoruz. Vatanımız tehditlere ve şantaja boyun eğmiyor. Ancak provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu ilkeli politikayı takiben, İtalya ve en son Mısır ile müzakereler yaptık ve anlaşmalar imzaladık. Anlaşmalar Deniz Hukuku ile tam uyumludur. En zor diyalogdan bile korkmuyoruz zira tutumumuzun meşruiyetine inanıyoruz. Ancak gergin bir atmosferde kışkırtıcı bir diyaloğun anlamsız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ KÜSTAH SÖZLER

Türkiye'nin Avrupa'nın modern ilkelerine uygun olamayacağını savunan Miçotakis, "Türkiye'nin Mısır ile yaptığımız tamamen meşru anlaşmaya tepkisi ne yazık ki 21. yüzyıldaki Avrupa ilkelerini karşılayamadığını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye, baskı ve sindirme mantığına bağlı kaldığını gösteriyor. Bu, başka dönemlerin mantığı. Aynı zamanda bizzat Türkiye, Libya'daki Trablus yönetimiyle geçersiz ve hukuku aykırı bir mutabakat imzaladı. Türkiye, sürekli tekrarladığı meydan okumalarla Yunanistan ve Avrupa'nın dayanıklılığını test ediyor" diye konuştu.

"MANTIĞIN GALİP GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Türkiye'nin durumu militarize etmesi, yasal olarak güçlü bir pozisyona sahip olmadığının kabulüdür. Çünkü güç gösterisi, hukuki konulardaki zayıflığı telafi etme girişiminden başka bir şey değildir. Buna karşılık olarak ordumuzu teyakkuza geçirdik. Tüm Yunan halkının ordumuzun imkan ve kabiliyetlerinden şüphe etmediklerine eminim" diye devam eden Miçotakis, "Türkiye'nin saldırgan provokasyonlara devam ederek açtığı tek yol, Ankara'ya karşı sert yaptırımlar uygulanmasıdır. Bir kez daha vurguluyorum; biz cevap veriyoruz, kışkırtmıyoruz. Komşu ülkemizde mantığın eninde sonunda galip geleceğini umuyoruz. Böylece uluslararası hukuka ve karşılıklı saygıya dayanan iyi niyetli bir diyalog kurulabilir" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİMİZİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Mevcut olmayan sismik keşiflerle ilgili propagandist fotoğraflarla ciddi dış politika yürütülemeyeceğini kaydeden Miçotakis, "Diplomasimizi yoğunlaştıracağız. Dost ülkeleri ve uluslararası toplumu bilgilendiriyoruz. Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı harekete geçiriyoruz. Bu çabada yalnız değiliz. Bizim talebimiz üzerine Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nin acil toplantıya çağrılması, bu konunun sadece Yunan-Türk ilişkilerini değil, aynı zamanda Türkiye-Avrupa ilişkilerini de ilgilendirdiğini doğruluyor" şeklinde konuştu.

"MEYDAN OKUMALAR CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Çok sayıda asker kısıtlı bir bölgede yoğunlaşmışken bir talihsiz olay yaşanma riski bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğini de belirten Yunanistan Başbakanı, "Bu durumda sorumluluk, bu koşulların suçlusu olan tarafa ait olacak. Uluslararası meşruiyet ve diplomasinin en zor meselelerin üstesinden gelme gücüne sıkı sıkıya bağlıyız. Hiçbir meydan okuma cevapsız kalmayacak. Üstelik bunu pratikte de kanıtladık. Gerekirse tekrar ispat edeceğiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
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