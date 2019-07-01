Yunan takımının şampiyonu Katerina Dalaka kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2019 yarışmasının Yunan şampiyonu Katerina Dalaka, 2018 yılındaki Yunan Survivor'ında da başarılı bir performans sergilemişti. Katerina Dalaka hayatı, biyografisi haberimizde…

KATERİNA DALAKA KİMDİR?

Survivor'un şampiyonu Dalaka, 20 Ağustos 1992 tarihinde Münih, Almanya'da dünyaya geldi. 1,71 boyundaki Katerina 55 kilo ağırlığındadır.

ALTIN MADALYALI BİR SPORCU

Lisansını Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde tamamladı. 400m engelli pistinde Yunanistan şampiyonu oldu. Dinamik ve rekabetçi olan Katerina Dalaka, 2018 yılında Yunanistan'da yayınlanan Survivor 2018'deki müthiş performansıyla dikkat çekmişti. 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasına da son düzlükte katılan sporcu şampiyon olmayı başardı. Dalak; Panhellenic Games ve Balkan Games'de 400 metre engelli, 100 metre, 200 metre, 100 metre röle ve 400 metre röle ile altın madalya kazandı.