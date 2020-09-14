Mülteci çadırlarını atış poligonu olarak görüyorlar! Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mülteci çadırlarını atış poligonu olarak görüyorlar! Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım

Yunanistan'da milli muhafız olan bir şahsın, sosyal medya hesabında yer verdiği "Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" sözleri kan dondurdu.

Mülteci çadırlarını atış poligonu olarak görüyorlar! Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım
14.09.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:01

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Meclis Üyesi ve milli muhafız olan M.Y adlı Yunan vatandaşı, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik "Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Şahıs, "kin ve nefret" suçundan gözaltına alındı.

"DOĞAL HEDEFLERLE ATIŞ YAPMAK İÇİNSABIRSIZLANIYORUM"

Yunanistan'ın mültecilere yönelik ırkçı yaklaşım ve nefret söylemlerine bir yenisi daha eklendi.Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kalloni Nahiyesi Meclis Üyesi ve milli muhafız olarak görev yapan Yunanlı M.Y, sosyal medya hesabından mültecilere yönelik yaptığı paylaşım kan dondurdu. Sosyal medya hesabından askeri tatbikat atış alanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak tüyleri ürperten yazı yazan M.Y, "Burada (mülteciler için) çadırların kurulduğu atış poligonundayım. Bu kez hareket eden doğal hedeflerle tekrar atış yapmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

KİN VE NEFRET SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, paylaşım nedeniyle savcılık söz konusu M.Y adlı milli muhafız görevlisinin silahını teslim etmediğini ve M.Y'nin "kin ve nefret suçundan" olayla ilgili cezai soruşturma başlatması üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

Mülteci çadırlarını atış poligonu olarak görüyorlar! Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ferhat Göçer Acun Ilıcalı Yasemin Özilhan
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Mülteci çadırlarını atış poligonu olarak görüyorlar! Yunan milli muhafızından kan donduran paylaşım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 12:01:57. #1.15#
title