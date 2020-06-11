Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunanistan'da yapılan bir panele telekonferansla katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmaması konusundaki soruya; "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" sözleriyle yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katıldı.

AYASOFYA SORUSUNU YÖNELTTİ

İmamoğlu'na katıldığı panelde, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Ayasofya'nın ibadete açılması konusu hakkındaki görüşleri soruldu. Gazeteci Alexis Papachelas, İmamoğlu'na "Ayasofya ibadete açılmalı mı? Konuyla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusunu yöneltti.

"SİYASET MALZEMESİ OLARAK KULLANILMAMASI GEREKİYOR"

İmamoğlu, kendisine yöneltilen bu soruya "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor. Türkiye'deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor" sözleriyle yanıt verdi.

AK PARTİ RET OYU VERMİŞTİ

Öte yandan, İYİ Parti'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ile ilgili grup önerisi AK Parti tarafından reddedilmişti. AK Parti Genel Başkanvekili Mehmet Muş, verdikleri ret oyuyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullanmıştı.