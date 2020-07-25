Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'ya cevap
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Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'ya cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'ya yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum 21. yüzyılda bugünkü Türkiyenın dini ve milliyetçi fanatizm çığırtkanlığını izlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'ya cevap
25.07.2020 23:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:20

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'ya yapılan açıklamada, "Uluslararası toplum 21. yüzyılda bugünkü Türkiyenın dini ve milliyetçi fanatizm çığırtkanlığını izlemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Uluslararası toplum 21. yüzyılda bugünkü Türkiyenın dini ve milliyetçi fanatizm çığırtkanlığını izlemektedir. Bu tür tutumlar kınanmıştır ve cevap vermeye değmez ve uluslararası toplumda bu tür söylemleri kullananları ve tetikleyenleri maruz bırakmaktadır" ifadeleri kullanıldı. - ATİNA

Kaynak: İHA

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