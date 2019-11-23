Yün yorganlar kadınların elinde "imece usulü" ile kışa hazırlanıyor

23.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:10

Elazığ'da yün yorganlar kadınların elinde kışa hazırlanıyor.

Kentte çetin geçen kış aylarında vatandaşların gece üşümemek için üzerlerine aldıkları yün yorganın temizliği, sonbaharda kadınlar için tatlı bir telaşa dönüşüyor.

Yıllardır müstakil evlerin bahçesi veya avlusu gibi açık alanlarda bir araya gelen kadınlar yiyecek hazırlığının yanı sıra yorganlarını da imece usulü kışa hazırlıyor.

Sökülen yorganların yününü odun ateşinde ısıttıkları suyla elde yıkayan ve ipe asan kadınlar, saatler süren emeğin ardından kuruyan tertemiz yünlerle yeniden yorgan dikiyor.

Türküler eşliğinde kışa hazırlık

Bu hummalı hazırlığın sürdüğü yerlerden biri de Kültür Mahallesi.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar evlerinden getirdikleri yorganları el birliğiyle kışa hazırlıyor.

Kadınlar yorgan temizlemenin yanı sıra evlenecek genç kızlar için çeyiz yorgan da dikiyor.

Türküler eşliğinde saatler süren bu hazırlık renkli görüntüler oluşturuyor.

"Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz"

Kadınlardan aynı zamanda Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Bilengül Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelin geldiği mahallede 25 yıldır dayanışmanın sürdüğünü, komşularıyla her yıl yün yorganları kışa hazırladıklarını söyledi.

Komşular arasında kimin yardıma ihtiyacı varsa ona destek sunduklarını dile getiren Varol, iş birliğiyle günde bir ailenin yorganını yıkayıp diktiklerini belirtti.

"Önce yünleri hazırlıyoruz. Daha sonra ateş yakıyoruz. Yünlerimizi yıkamaya başlıyoruz. Yıkadıktan sonra asarak süzülmesini bekliyoruz. Daha sonra yıkanan yünleri çırpıyoruz. Çalışma alanımız çok müsait olduğu için işlerimizi çok rahat yapabiliyoruz. Bu komşularımızın çok hoşuna gidiyor. Herkesin ihtiyacı el birliğiyle giderilmiş oluyor." diyen Varol, aile büyüklerinden öğrendikleri yöntemleri sürdürmeye devam ettiklerini aktardı.

Varol, "Yün yorgan sağlık açısından da faydalı olduğu için bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz yorgan yapımı ile farkındalık yaratıyoruz. Çoğu genç bu güzelliklerin farkında değil ama adetlerimizde evlenen her kız ve erkeğin çeyizinde yün yorgan olur. Düğün sezonu olduğu için mahallemizde evlenen çok oluyor. Komşularımızla havanın iyi olmasını fırsat bilerek onların yorganlarını da tamamladık." şeklinde konuştu.

- "Yün yorgandan vazgeçmiyoruz"

Seniha Aktaş, komşuları ile imece usulü kış hazırlığı yaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Günümüzde genelde kullanımı kolay olduğundan hazır yorgan tercih edildiğini dile getiren Aktaş, "Bu yorganlar doğal ve sağlıklı. O nedenle yün yorgandan vazgeçmiyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Tuğba Kaya da 11 yıl önce geldiği mahallede komşuları ile kış aylarında sıcak tutan yün yorganları el birliğiyle temizlediklerini ifade ederek aile büyüklerinden gördükleri gelenekleri sürdürmek istediklerini aktardı.

Kırklareli'den eşinin tayini ile Elazığ'a geldiklerini anlatan Çağla Deren, mahallede sürdürülen geleneklere ayak uydurduğunu belirtti.

Kışlık yorgan yapımını bu kentte öğrendiğini dile getiren Deren, artık yün yorgan kullanmayı tercih ettiklerini söyledi.

4 çocuk annesi 60 yaşındaki Asiye Aydoğdu da 12 yıldır bu mahallede yaşadığını, daha önce evlerde yaptıkları bu hazırlığı artık bahçelerde açık alanlarda sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: AA