Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek
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Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek

08.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:37
Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek

Sivas'ta 55 dönüm alana sahip Yumurtatepe mevkisi Sivas Belediyesi tarafından bölge parkına dönüştürülüyor.

Sivas'ta 55 dönüm alana sahip Yumurtatepe mevkisi Sivas Belediyesi tarafından bölge parkına dönüştürülüyor.

Sivas'ta Emek Mahallesi'nde Yumurtatepe olarak bilenen 55 dönümlük arazi, büyük bir bölge parkı ve sağlıklı yaşam alanına dönüştürülüyor. Yapım ihalesi gerçekleştirilen projede çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan ihalenin ardında yapımına başlanan Yumurtatepe Bölge Parkı inşaatını yerinde inceleyen Başkan Hilmi Bilgin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışma alnını inceledikten sonra bir açıklama yapan Başkan Bilgin, "Tuzlugöl Mahallesi, Emek Mahallesi, Diriliş Mahallesi, Esentepe Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Meraküm Mahallesi ile Sivas'ın batı Bölgesine hizmet verecek 55 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Yumurtatepe Bölge Parkımızda çalışmalar aralıksız devam ediyor." dedi.

Projenin 2021 yılının bu döneminde açılışın gerçekleşeceğini ifade eden Bilgin, "55 bin metrekare alandan oluşan bölge parkımızın içerisinde restoran, 6 farklı çocuk oyun alanı, futbol, basketbol, voleybol sahaları, egzersiz aletleri, spor alanları, seyir terasları, süs havuzları yer alacak." şeklinde konuştu.

Sadece bir park olarak değil bölgede yaşam alanı oluşturacaklarını belirten Başkan Bilgin, "Bölge Parkımızın içerisinde millet kıraathanesi de olacak ve bu bölgede sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenleyebilelim ve gençlerimize kütüphane olarak da hizmet verebilecek bir millet kıraathanesini hizmete açmış olacağız." dedi. - SİVAS

Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek
Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek
Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek
Yumurtattepe bölge parkına dönüşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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