Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında?

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Yüksel Taşkın'ın hayatı merak ediliyor. Siyaset bilimci Yüksel Taşkın hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında? Yüksel Taşkın biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Yüksel Taşkın'ın hayatı merak ediliyor. Siyasetçi Yüksel Taşkın hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Yüksel Taşkın kimdir? Yüksel Taşkın kaç yaşında? Yüksel Taşkın biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜKSEL TAŞKIN KİMDİR?

Yüksel Taşkın, 1972'de Rize'de doğan CHP'li siyasetçi ve siyaset bilimcidir.

1994'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu; aynı bölümde yüksek lisansını 1995 yılında, doktorasını ise 2001 yılında tamamladı. Öğrencilik yıllarında Sosyal Demokrat Üniversiteler Platformu'nda aktif olarak çalıştı.

2002 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde akademik çalışmalarına başlayan Taşkın, aşağıdaki kurumlarda misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

New York Üniversitesi (ABD), Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi (1999-2000)

Hollanda Modern Dünyada İslam Çalışmaları Uluslararası Enstitüsü (ISIM) (2005-2006)

Northwestern Üniversitesi (ABD), Buffett Uluslararası ve Karşılaştırmalı Araştırmalar Merkezi (2011-2012)

2009 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanı aldı. 11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanan Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı için Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden 7 Şubat 2017 tarihinde ihraç edildi.

2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü'nün AR-GE biriminde gönüllü olarak çalışmaya başladı. 3-4 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 36. CHP Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimde Parti Meclisi'ne girdi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul I. Bölge'den milletvekili adayı gösterildi, fakat seçilemedi.

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. CHP Olağan Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisi'ne seçildi ve 10 Ağustos 2020 tarihinde Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

YÜKSEL TAŞKIN ESERLERİ

Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İletişim Yayınları, 2007)

AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslâmcılık ve Arap Baharı (Birikim Yayınları, 2013)

1960'tan Günümüze Türkiye Tarihi (Suavi Aydın ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014)

Sosyal Demokrasi ve Din (Bence Kitap, 2016)

Siyaseti Anlamak ve Anlamlandırmak (Bence Kitap, 2016)

Gençler Konuşuyor: Gençlerin Gözünden Dindar-Seküler Eksenli Kutuplaşma (Begüm Uzun ve Demet Lüküslü ile birlikte, Tüses Yayınları, 2019)

YÜKSEL TAŞKIN KAÇ YAŞINDA?

Yücel Taşkın 1972 doğumlu olup 49 yaşındadır.