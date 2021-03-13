'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı
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'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı

13.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:09
'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'yüksek riskli' il olan Ardahan'da, kısıtlama olmamasına rağmen hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi nedeniyle cadde ve sokaklar, boş kaldı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'yüksek riskli' il olan Ardahan'da, kısıtlama olmamasına rağmen hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesi nedeniyle cadde ve sokaklar, boş kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Ardahan'da hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kontrollü normalleşme döneminde, cumartesi sokak kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci haftada soğuk hava nedeniyle cadde ve sokakların boş olduğu gözlendi. Kentte koronavirüsle mücadele kapsamında ise sivil ekip kurulurken, maske ve mesafe denetimleri sıklaştırıldı. Emniyet ve jandarma personelinden oluşan ekipler, kent genelinde kalabalık olan bölgelerde yoğunluğun azaltılmasını ve tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttü. 

'FENOMEN MUHTAR' ÇAĞATAY'DAN 'TEDBİR' UYARISI 

Öte yandan Damal ilçesinin Otağlı köyünde, 2019'da muhtarlık adaylığını açıkladığı görüntüleriyle ilgi çeken Çağatay Amanak (7) da sosyal medyadan yayınlanan yeni videosuyla koronavirüs tedbirlerine dikkat çekti. Amanak, videoda "Koronavirüse karşı korunmalıyız. Evlerimizden çıkmamalıyız. Maskemizi takmalıyız. Ellerimizi ovarak yıkamalıyız" dedi.


'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı
'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı
'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı
'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı
'Yüksek riskli' Ardahan'da, eksi 15 derecede sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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