Yüksek Askeri Şura kararlarına göre "sarıklı amiral" olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi
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Yüksek Askeri Şura kararlarına göre "sarıklı amiral" olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Sarık ve cübbe ile fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra hakkında soruşturma açılan ve görevden alınan kamuoyunda "sarıklı amiral" olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı, bugün açıklanan Yüksek Askeri Şura kararlarına göre emekli edildi.

Kamuoyunda "sarıklı amiral" olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı'nın askeri üniformanın üzerine sarık ve cübbe giyerek tarikat içerisinde görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki soruşturma başlar başlamaz Sarı, görevden alınmıştı.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA'DA KRİTİK KARAR

Tuğamiral Mehmet Sarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan karar doğrultusunda emekli edildi.

Yüksek Askeri Şura kararlarına göre 'Sarıklı Amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi

'SARIKLI AMİRAL' MEHMET SARI KİMDİR?

Ankara'da bir tarikat merkezinde askeri üniformasının üzerine giydiği cübbe ve sarık sonrasında kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak adlandırılan Tuğamiral Mehmet Sarı uzun dönem deniz kuvvetlerinde önemli görevlerde yer aldı. Hakkında açılan soruşturma sonrasında görevden alınan Sarı, MSB Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Sivil üniversitede eğitimini tamamladıktan sonra mühendis kadrosundan deniz kuvvetleri bünyesine sözleşmeli subay olarak atanan Sarı, 5 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanan YAŞ kararı uyarınca Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığından, Deniz İkmal Komutanlığı'na atanmıştı.

Yüksek Askeri Şura kararlarına göre 'Sarıklı Amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan "TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır, Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunu bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz" demişti.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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