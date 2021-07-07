Yukarısalat'ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip çıktı
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Yukarısalat'ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip çıktı

Yukarısalat'ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi adına sosyal medyada yapılan asılsız açıklamaları yalanlayarak, can dostlara sahip çıkıldığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi adına sosyal medyada yapılan asılsız açıklamaları yalanlayarak, can dostlara sahip çıkıldığını açıkladı.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından gece saatlerinde Yukarısalat Mahallesinde çok sayıda bırakılan köpeklere, Bismil belediyesi sahip çıkmadığı iddiaların gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin asılsız olduğun kaydetti. Başkan Türkmen, "Yukarısalat Mahallesine kimliği belirsiz kişilerce bırakılan yaklaşık 20 adet köpeğin belediyemizce toplanarak belediye ait barınağa bırakılıp sahip çıkmıştır. Sokak hayvanlarına yapılan kötü muamelenin hiç bir şekilde kabul edilemeyecek. Belediyemiz tarafından her türlü imkanlara sahip barınağımızda, can dostlarımızın mama ihtiyaçları karşılanarak tüm tedavileri ve bakımları düzenli olarak yapılmaktadır. Yukarısalat mahallesinde bırakılan 20 adet köpeğinde belediyemizce toplanarak barınağımıza getirilen can dostlarımızın tüm tedavileri ve bakımları barınağımızda yapılmaktadır. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak can dostlara yönelik besleme çalışması yapıyor, isteyen vatandaşlarımız, barınağımızı ziyaret edebilir, can dostlarımıza sahiplenebilirler" dedi. - DİYARBAKIR

Yukarısalat'ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip çıktı
Yukarısalat'ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip çıktı
Yukarısalat'ta can dostlara Bismil Belediyesi sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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