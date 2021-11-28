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YTB'nin Kosova'da düzenlediği "Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi" başladı

AA / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Kosova Türkiye Mezunları Birliği (TÜMEB) iş birliğinde düzenlenen "Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi" başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Kosova Türkiye Mezunları Birliği (TÜMEB) iş birliğinde düzenlenen "Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi" başladı.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde düzenlenen akademiye Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Sırbistan ve Bosna-Hersek'ten 45 genç iletişimci katılıyor.

Edebiyat ve Yazarlık Akademisi, Balkanlarda Türkçe düşünme, okuma ve yazma kabiliyetinin artırılması, Türkçenin yurt dışındaki edebi ve akademik etki sahasının güçlendirilmesi gibi konulara katkı sunacak.

Akademiye katılan genç iletişimci ve yazarlar, beş gün boyunca yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi, yaratıcı yazarlık, çift dilli düşünmek ve yazmak, Türkiye'de ve dünyada çocuk edebiyatı ve daha birçok konuda eğitim alacak.

27 Kasım-2 Aralık'ta etkileşimli ve uygulamalı yapılacak eğitimler sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

YTB'nin Kosova'da düzenlediği Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi başladı

YTB'nin Kosova'da düzenlediği Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi başladı

YTB'nin Kosova'da düzenlediği Balkan Edebiyat ve Yazarlık Akademisi başladı

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AA / Eren Beksaç - Son Dakika Haberleri

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