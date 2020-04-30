YTB Desteği ile Fransa'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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YTB Desteği ile Fransa'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

YTB Desteği ile Fransa'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım
30.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:01

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki vatandaşlar ve STK'lar aracılıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" ile yurt dışındaki vatandaşlar ve STK'lar aracılıyla ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından başlatılan "Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı" kapsamında dünyanın dört bir yanında Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK'lar aracılıyla Yeni Koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede salgınla mücadele işbirliği modelleri geliştirilerek Türk vatandaşlarının salgına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunuluyor. Yardıma muhtaç ailelere yapılan yardımların yanı sıra Türk STK'ları tarafından üretilen maske ve önlükler ise faaliyet gösterilen ülkedeki hastanelere bağışlanıyor.

YTB tarafından başlatılan destek programı çerçevesinde Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Centre Culturel Franco-Turc Aulnay-Sous-Bois Derneği, ihtiyaç sahibi Türk ve Fransız ailelere yardım eli uzatıyor. Geçtiğimiz günlerde Paskalya Bayramı vesilesiyle, Gagny'de bulunan engelliler yurduna ve ailelere yönelik çikolata dağıtımı gerçekleştiren dernek, farklı bölgelerdeki ailelere gıda ve hijyen malzemeleri dağıtımında bulunmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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