YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti

YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında katledilen vatandaşların kabirlerini ve NSU terör örgütü kurbanlarının anıtını ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında katledilen vatandaşların kabirlerini ve NSU terör örgütü kurbanlarının anıtını ziyaret etti. Eren, "ırkçılığa hayır" mesajı vererek saldırıları hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Almanya'da sürdürdüğü temasları çerçevesinde ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabirlerini ve anıtını ziyaret etti. Eren ilk olarak Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı teröristler tarafından şehir merkezinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenleri kabirleri başında anarak; kurban yakınlarıyla bir araya geldi ve bir kez daha "ırkçılığa hayır mesajı" verdi. Eren sonrasında ise neo-Nazi ırkçı terör örgütünün ilk kurbanı olan ve 9 Eylül 2000 yılında iki NSU teröristi tarafından Nürnberg'de çiçek sattığı arabada katledilen Enver Şimşek'in vurulduğu yere gitti. Abdullah Eren burada, Almanya'nın Nürnberg kentinde NSU tarafından katledilenler için yapılan anıtı ziyaret ederek bu saldırıları ve bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşları bir daha bu vb. acı olayların yaşanmaması için hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

Ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan YTB Başkanı Eren, Hanau'da yapılan ırkçı terör saldırısının davasının takipçisi olacaklarını da ifade ederek; yaşanan bu acı olayın unutulmaması için yakında belediyenin öncülüğünde Hanau'da bir anıtın hayata geçirileceğini söyledi. Abdullah Eren, çiçek sattığı arabada hayattan koparılan Enver Şimşek'i, diğer NSU kurbanlarını ve yaşanan bu ırkçı saldırıları bir daha yaşanmasın diye unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını aktardı. - ANKARA

YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti
YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti
YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Marcao Cristiano Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
YTB Başkanı Eren, ırkçı terör saldırılarında katledilen vatandaşların kabrini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:09:48. #1.16#

title