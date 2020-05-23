YTB Başkanı Eren: "Güçlü bir dayanışma örneği ortaya koyduk"
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YTB Başkanı Eren: "Güçlü bir dayanışma örneği ortaya koyduk"

COVID19 sürecinde ve Ramazan ayı içerisinde yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli...

YTB Başkanı Eren:
23.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:46

COVID19 sürecinde ve Ramazan ayı içerisinde yurt dışında yaşayan vatandaşların, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrencilerin yanında olduklarını kaydeden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli milletimizin, gönül coğrafyamızın, uluslararası öğrencilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni koronavirüs salgını sürecinde ve Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla yurt dışındaki vatandaşlar ile soydaş ve akraba toplulukların yanında olmaya gayret ettiklerini kaydeden YTB Başkanı Eren, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencileri de yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

YTB tarafından gerçekleştirilen "COVID19 İş Birliği ve Destek Programı" ile 14 ülkede 63 projeyi destekleyerek 170 bin insana ulaştıklarının altını çizen Eren, "COVID19 dolayısıyla bir nebze de olsa buruk karşılamak zorunda kaldığımız On Bir Ayın Sultanı, mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmış olduk. YTB olarak her zaman olduğu gibi; hem Ramazan-ı Şerif boyunca hem de COVID19 sürecinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Gıda ve hijyen destek kolilerinin yanında STK'larımıza sunduğumuz katkılarla üretilen 80 bin maske de en ihtiyaç anında güçlü bir şekilde ortaya koyduğumuz toplumsal dayanışmanın önemli çıktılarından oldu" dedi.

Soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı coğrafyalarda da yüksek motivasyonla başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Eren, "Soydaş ve akraba coğrafyalarımızda da hamdolsun yüksek bir motivasyon ve başarıyla çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 20 ülkede başta Türkiye Mezunu öğrencilerimiz olmak üzere çeşitli STK'larla iş birliği içerisinde ihtiyaç temin faaliyeti yürütürken; çevrimiçi programlarımızla da soydaş ve akraba coğrafyalardan 500'ü aşkın gencimize çeşitli alanlarda eğitim imkanı sunduk. Ayrıca bu süreçte soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik düzenlediğimiz 100'ü aşkın çevrimiçi bilgilendirici ve uyarıcı yayınla da dayanışma çalışmalarımızı dijital mecralarla da tahkim etmeye gayret ettik" açıklamasında bulundu.

Hem salgın sürecinde hem de Ramazan ayı boyunca ülkemizde eğitim alan uluslararası öğrencileri de yalnız bırakmadıklarını belirten Eren, "Ülkelerinin bizlere en önemli emaneti olan uluslararası öğrencilerimizi de bu süreçte yalnız bırakmadık. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında çevrimiçi programlarla da kendilerine katkı sunmaya gayret ettik" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren mesajının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: "İnşallah hep beraber COVID19 pandemisini sağlıkla atlatacağız ve nice Ramazanlarda heyecanla bir araya geleceğiz. Yurt dışındaki her bir vatandaşımızın, kıymetli milletimizin, gönül coğrafyamızın, uluslararası öğrencilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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