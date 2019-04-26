YSK'dan Yeni Ara Karar: 5 Bin 515 Kişi Daha Araştırılacak

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Kurulun İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına ilişkin ara karar verdiğini bildirdi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün AK Parti olarak İstanbul seçimlerine yönelik YSK'ye yeni bir dilekçe verdiklerini söyledi.

5 GÜNLÜK SÜRE BUGÜN BAŞLADI

YSK'ye, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin mahkeme kararlarıyla birlikte oy kullanmayacaklarına ilişkin listeyi sunduklarını söyleyen Özel, Kurulun bu konuların araştırılması için yeniden bir ara karar oluşturduğunu bildirdi.

Özel, 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasıyla ilgili ilçe seçim kurullarına 5 gün süre verildiğini, sürenin bugünden başladığını söyledi.

"ARAŞTIRILACAK SEÇMEN SAYISI 46-47 BİNLERE ÇIKTI"

Özel, bu durumun süreci biraz daha uzatabileceğini ifade ederek, "Ancak ilçe seçim kurullarımız çok hızlı hareket ediyorlar. Bazı ara kararları yerine getirme noktasında toplantılarını, araştırmalarını yapıyorlar. Peyderpey cevaplar gelmeye başlayacak." dedi.

Özel, böylelikle toplamda araştırılacak seçmen sayısının 46-47 binlere çıktığını kaydetti.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel





41 BİN 132 SEÇMENİN ARAŞTIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

AK Parti'nin İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazını görüşen YSK, geçtiğimiz günlerde de ara karar vererek, KHK'lilerin oy kullanabileceğine karar vermiş, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırmıştı. Kurulun bu konuyla ilgili kısa kararı yazıldı.

Kısa kararda, AK Parti'nin "2 bin 732 kısıtlı seçmenin oy kullandığı" iddiasıyla ilgili, bu seçmenlerin, seçmen listesinde yer alıp almadıkları, yer almış iseler bu seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının ilçe seçim kurulunca tutanakla tespit edilmesi istendi. Bu kişiler, oy kullanmışsa kısıtlılıklarına ilişkin 31 Mart 2019 tarihi ve bu tarihten önce kesinleşmiş mahkeme kararı varsa ilgili mahkemelerden temin edilerek tutanakla kurula gönderilmesi talep edildi.