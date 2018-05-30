YSK'dan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Demirtaş İçin Kritik Karar!

Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), Yüksek Seçim Kurulu HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın FOX TV'nin "Liderler Fox'ta" programına telefonla bağlanma talebini reddetti.

LİDERLER FOX'TA PROGRAMINA TELEFONLA BAĞLANMASI TALEBİ YSK TARAFINDAN REDDEDİLDİ

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Fox TV'de yayınlanacak Liderler Fox'ta programına, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak hapishanedeki ankesörlü telefonla bağlanması talebi Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

KARAR VERME YETKİSİ ADALET BAKANLIĞINDA DENİLDİ

Karar verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'nda olduğu belirtilen ret kararına karşı çıkan YSK üyeleri de oldu.

HDP, DEMİRTAŞ'IN TV PROGRAMINA KATILMASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

HDP'den yapılan açıklama şöyle: Parti Sözcümüz Ayhan Bilgen, Cumhurbaşkanı Adayımız Selahattin Demirtaş'ın propaganda hakkını cezaevi koşullarında kullanabilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunmuştur. Başvuruda Demirtaş ile televizyon programı yapmak isteyen, görüşmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmesi talep edilmiştir. Ayrıca Demirtaş'ın Fox TV'de yayınlanan 'Liderler Fox'ta' programına cezaevindeki ankesörlü telefondan katılabilmesinin sağlanması da talepler arasında yer almıştır.