: YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak

15.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:17

YSK'da, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak. YSK'nin Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona eriyor.

6 YSK ÜYELİĞİ İÇİN YARGITAY VE DANIŞTAY'DAN 3'ER ÜYE BELİRLENECEK

Başkan dahil 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştay'dan 3'er üye belirlenecek. Yargıtay Genel Kurulu'nca yarın yapılacak seçimde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan 3 aday YSK üyeliğine seçilecek. Danıştay Genel Kurulunca, boşalan 3 üyelik için yeni isimler 16 Ocak Perşembe günü belirlenecek.

YENİ ÜYELER 24 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan seçecek.

DÜN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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