YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı
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YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı

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Yüksek Seçim Kurulu, 6 Haziran'da Afyonkarahisar/Güney Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için yapılacak ara seçim nedeniyle aldığı karar kapsamında, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi. Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi ise genel kongre veya teşkilatlanma konusunda gerekli şartları taşımadığı için listede yer almadı.

5 yıl önce, nüfusu 2 binden az olduğu için statüsü belediyelikten köye dönüştürülen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney Beldesi, Danıştay kararıyla yeniden belediyeye dönüştü. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan kararla Güney Beldesi, tüzel kişilik kazanarak Belediye Seçimlerine katılma hakkı kazandı. Güney Beldesi'nde seçim yapılıncaya kadar Belediye Başkanlığı görevi Sinanpaşa Kaymakamı Kübra Demirer'e verildi.

YSK KARARI RESMİ GAZETE'DE

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için ara seçim yapılmasına yönünde aldığı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK, Afyonkarahisar/Güney Beldesi Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği için yapılacak seçim nedeniyle aldığı karar kapsamında, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi. "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre siyasi partilerde araştırma yapan YSK, gerekli şartları taşıyan partileri açıkladı.

SEÇİME GİREBİLECEK PARTİLER 2021

Adalet ve Kalkınma Partisi,

Anavatan Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi,

Büyük Birlik Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Demokrasi ve Atılım Partisi,

Demokrat Parti,

Demokratik Sol Parti,

Genç Parti,

Halkların Demokratik Partisi,

Hür Dava Partisi,

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi,

Muhafazakar Yükseliş Partisi,

Saadet Partisi,

Sol Parti

Türkiye Komünist Partisi,

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

GELECEK PARTİSİ LİSTEDE YER ALMADI

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi listede gerekli şartları taşımadığı için yer almadı. YSK, listede yer almayan partilerin genel kongre veya teşkilatlanma konusunda gerekli şartları henüz taşımadığını bildirdi.

24 Mart 2021 tarihinde alınan kararın tam metni şu şekilde:

YSK, ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede DEVA ve Gelecek Partisi yer almadı
YSK, Afyon'daki ara seçime girebilecek 19 partiyi açıkladı! Listede Gelecek Partisi yer almadı

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