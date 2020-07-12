YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
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YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi

Suriye'de ABD ile YPG'nin birlikteliği hala devam ediyor. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li elebaşlarından Mazlum Kobani geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Frank McKenzie ile buluştu. Kobani 3 gün önce ise Rus komutanlardan Aleksander Chayko ile görüştü.

12.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:31

ABD ile PKK'nın yakınlığı halen devam ediyor. DEAŞ bahanesiyle Suriye!deki teröristleri silahlandıran ve PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi müttefik ilan eden Washington yönetimi, Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetleri (Centcom) Komutanı General Kenneth Franklin "Frank" McKenzie, önceki gün terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin sorumlusu Mazlum Kobani ile bir araya geldi.

ABD merkezli Al-Monitor'un yayınladığı habere göre Şahin Cilo ismiyle de bilinen, Mazlum Kobani görüşmenin gerçekleştiğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyurdu. Centcom sözcülüğü, 'güvenlik gerekçesiyle' olayı ne doğruladı ne de yalanladı.

GEÇEN YILIN TEMMUZ AYINDA DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Al-Monitor'e göre geçen yıl Centcom'un başına geçtikten bu yana McKenzie, ikinci kez YPG'nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bölgesini ziyaret etmiş oldu. Al-Monitor, YPG sorumlusu ile bu görüşmenin ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi öfkelendireceğini de ekledi. McKenzie daha önce geçen yılın temmuz ayında bölgeyi ziyaret ederek, Abdi ile bir araya gelmişti.

YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi

600 ABD ASKERİ VAR

Suriye'nin kuzeydoğusunu denetimi altında tutan SDG'nin bölgesinde 600 civarında ABD askeri görev yapıyor. Bu askerlerin bölgede ne kadar kalacağı belli değil. Al-Monitor'un aktardığına göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), SDG unsurlarının DEAŞ ile mücadeleyi giderek kendi başlarına daha fazla yürütebilir hale geldiğini düşünüyor. Bununla beraber SDG bölgesini muhafaza edecek herhangi anlaşma yok ve Esed rejimi de bu bölgenin özerkliğine karşı.

Al-Monitor'e göre Amerikalı yetkililer, YPG'nin siyasi kanadı PYD ile Barzani yönetimine yakın Kürt Ulusal Konseyi arasında bir yakınlaşma için çaba sarf ediyor. ABD'liler böyle bir yakınlaşmanın YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki etkisini zayıflatarak, Türkiye'nin de endişelerini azaltabileceğini iddia ediyor.

ÜÇ GÜN ÖNCE DE RUS KOMUTAN ZİYARET ETTİ

YPG'ye yakın internet siteleri YPG sorumlusu Mazlum Abdi'nin Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı General Aleksander Chayko ile de 7 Temmuz'da görüştüğünü bildirdi. Mazlum Abdi, bu görüşmeyi Twitter hesabından duyurarak, "Görüşmede koordinasyon ve ortak çalışma düzeyini yükseltmeye karar verildi. Zorlukları aşmak için gösterilen çabaya teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

YPG'li terörist Mazlum Kobani, ABD'li komutan Frank McKenzie ile bir araya geldi
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