Yozgat'taki canlı hayvan pazarlarında bayramın ikinci günü de hareketlilik yaşandı

Yozgat'ta kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarında, bayramın ikinci gününde de satış sürdü.

Yozgat'ta kurbanlık satışı yapılan canlı hayvan pazarında, bayramın ikinci gününde de satış sürdü.

Kurban ibadetini bayramın ikinci gününe bırakan bazı vatandaşlar, kurban satış alanlarına geldi.

Besiciler, ellerinde kalan hayvanları satmak için fiyatlarını bayram öncesi fiyatların altına düşürdü.

Besicilerden Halit Çakır, küçükbaş hayvanlarda fiyatın yüzde 30 düştüğünü belirterek, "Elimde yaklaşık 40 küçükbaş hayvan kaldı. Fiyatlar düşmesine rağmen satışlar çok yavaş gidiyor." dedi.

Kurbanlık alan Orhan Bağcı da Ankara'dan geldiğini belirterek, "Kurbanlık fiyatları Yozgat'ta Ankara'ya göre ucuz, annemi babamı ziyarete geldim, kurbanımızı aldık, Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Besici Yasin Yüksel de fiyatların bayram öncesine göre çok düştüğünü belirterek, 2 bin 700 liraya sattıkları küçükbaş kurbanlıkların fiyatını 2 bin liraya düşürdüklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul