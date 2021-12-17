KIRIKKALE (AA) - Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu.

Yozgat'ta dün başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Kar, yüksek kesimleri, çatıları ve araçların üzerini beyaza bürüdü.

Öğrenciler, teneffüslerde kartopu oynayarak eğlendi. Öğrenci Elif Su Dolgun, kar yağışına sevindiklerini, daha çok yağmasını istediklerini söyledi.

Greyder operatörlüğünden emekli 78 yaşındaki Mehmet Köse de mevsimlerin çok kurak geçtiğini belirterek, "Eskiden bir metre kar yağar, yolları açmakta zorlanırdık." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Kayseri kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor.

Kar yağışının 21 Aralık'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırşehir

Kırşehir merkez ve ilçelerinde gece yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının 2 derece olması nedeniyle kısa süreli yağan kar eridi.

Vatandaşlar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kampüsü ve Kervansaray Dağı eteklerindeki beyaz örtüyü cep telefonları ile görüntüledi.

Akçakent, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.