YOZGAT HAVA DURUMU: 4 Temmuz 2025 Cuma günü Yozgat'ta hava durumu nasıl? Yozgat 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde uyarısı verilen sıcak hava dalgası, Yozgat'ta da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 4 Temmuz 2025 Cuma günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 4 Temmuz Cuma günü Yozgat'ta hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Yozgat için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YOZGAT'TA HAVA DURUMU NASIL?

Yozgat'ta bugün hava genel olarak parçalı bulutlu ve açık olacak. Sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri yaşanırken, öğleye doğru güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 21 dereceye kadar çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek.

Rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 27 kilometre hızla esmesi beklenirken, nem oranı yüzde 40'lar seviyesinde seyredecek.

YOZGAT'TA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yozgat'ta hava durumu nasıl