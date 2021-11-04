Youtuber Orkun Işıtmak'ın 'Aşılar kısırlık yapar mı?' sorusuna Prof. Dr. Necmi İlhan'dan yanıt: Bunlar şehir efsanesi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve YouTube iş birliğiyle, koronavirüs aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında, YouTube içerik üreticileri ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. "Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol" temasıyla uzman görüşlerine yer verilen videolar hazırlandı.

Proje ile gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

ÜNLÜ "YOUTUBER"LAR KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİNE SORDU

Hazırlanan videolarda, YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Kovid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu. Bu sorulardan bazıları, "Kovid-19 gençleri daha az mı etkiliyor?", "BioNTech aşısı olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?", "Aşılar kısırlık yapar mı?", "Gençler Kovid-19'u kolay atlatıyor mu?", "Kovid-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir?", "Kovid-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?", "Yurt dışında yaptırılan Kovid-19 aşısı Türkiye'de geçerli mi?", "Kovid-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?", "Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi?", "Gebeler ve emziren kadınlar Kovid-19 aşısı olmalılar mı?" oldu.

ENES BATUR, PROF. DR. ATEŞ KARA İLE SOHBET ETTİ

Orkun Işıtmak ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın, Enes Batur ile Prof. Dr. Ateş Kara'nın, Alper Rende ile Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın, Betül Çakmak ile Prof. Dr. Levent Akın'ın, Refika Birgül ile Prof. Dr. Hasan Tezer'in Kovid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalı ve YouTube Türkiye resmi kanalı ile "www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol" linkinden izlenebilecek.

"BUNA DAİR BİR KANIT YOK"

Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusunu Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şu şekilde cevapladı:

Bunlar şehir efsanesi. İnsanların aklında soru işaretleri oluşuyor haliyle. Aşıların kısır yaptığına dair kanıta dair bir bilgi yok. Bu nedenle vatandaşların 'aşı kısır yapıyor' konusunu akıllarından çıkarmaları gerekiyor. Yüzde 30'u insanlarımızın sigara içiyorlar. Sigaranın kısırlık yaptığını belki bir kez daha hatırlatmak daha doğru olacaktır.

"ÜÇÜNCÜ AŞIYA ŞİMDİLİK GEREK YOK"

Youtuber Enes Batur ise Prof. Dr. Ateş Kara'ya "Üçüncü doz aşı olmamız gerekiyor mu?" sorusunu yöneltti. Kara, aşı sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Eğer inaktif aşıyı olduysak, korumanın devam etmesi ve yüksek koruma, özellikle Delta varyantını düşündüğümüzde , üçüncü dördüncü aydan sonra olmamızda fayda var. Bu söylediğimi inaktif aşı içindi. mRNA ve Biontech aşılarında ise üçüncü doza şimdilik gerek yok. İlk ikisini Biontech olduysak şimdilik gerek yok. Ne zamana kadar? İşte aşağı yukarı ilk iki dozu olduktan10-11 ay sonrasına kadar gerek yok. Şu anki bilgilerimiz öyle.

"BİZİM BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜMÜZ BİR DURUM DEĞİL"

Enes Batur'un "Aşıların gelecekte yan etkileri olabilir mi?" sorusunu ise Kara, "Aşıya bağlı yan etkiler çıkacaksa ilk bir haftada çıkıyor. Nadiren bu süre iki hafta olabiliyor. Çok nadiren de bir, iki ay içinde olabiliyor. Yani böyle bir aşıya bağlı istenmeyen bir etkinin 3-4-5 ay sonra çıkması bizim bugüne kadar gördüğümüz veya olmasını beklediğimiz bir şey değil. Bu gün dünyada kabaca şunu söyleyebiliriz; 2,5 milyar insan aşılanmış. Yani 2,5milyar insan aşılanmış, bu insanların bizim elimizde verisi var. Bunların aşağı yukarı 500 milyondan fazlasının da 6 aylık verisi var. Çok büyük bir problem çıkmadığını, sıkıntı çıkmadığını gördük." cevabını verdi.

"MIKNATISIN TUTMASI MÜMKÜN DEĞİL"

mRNA aşı (Biontech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu? şeklindeki soruya da Kara'nın cevabı şöyle oldu:

Bizim aşıyı uyguladığımız yer kasımızın içi. Aşının tamamı demir olsa, içinde olmadığını tekrardan söyleyelim , tamamı demir bile olsa o verdiğimiz miktarla dışarıdan bir mıknatısın tutması mümkün değil.

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