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Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Güncel

Bitlis'te bir Youtuber'ın çektiği sosyal deney videosunda İzmir'den geldiğini ve öğrenci olduğunu belirten genç, parasının olmadığını ifade ederek yardım istedi. Tatvan halkı ise misafirperverliğini ve yardımseverliğini göstererek yardım etmek için tüm gayreti gösterdi. Videoyu izleyen izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.

BİTLİS (İHA) - Tatvan ilçesinde " Bitlis'in Gerçek Yüzü" adlı sosyal deney yapan Youtuber Furkan Atlı'nın videosu, hem beğeni topladı hem de izleyenleri duygulandırdı. İzmir'den geldiğini, öğrenci olduğunu ve parasının olmadığını söyleyen Youtuber Atlı'nın bu tavırları karşısında Tatvan halkı misafirperverliğini ve yardımseverliğini gösterdi. Furkan Atlı'nın karnını doyurarak yardım etmeye çalışan Tatvan halkının samimi ve yardımsever tavrı dikkat çekti.

"BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER ETTİLER"

Youtuber Furkan Atlı, "Bu videoyu çekmemdeki amaç, Bitlis halkının daha önce medyaya yansımamış yardımseverliğini ve misafirperverliğini tüm insanlara göstermekti. Videoyu çekmemdeki hedef, Türkiye'nin aslında doğusuyla, batısıyla kardeş olduğunu ve birbirine olan bu denli sevgisini tüm Türkiye'ye göstermektir. Videoda İzmir'den geldiğimi söylüyordum ve insanlar daha doğrusu nereden geldiğimi hiçbir zaman önemsemeden yardım ettiğini ve bütün imkanlarını seferber ettiklerini gördüm.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Aslında amacımız Türkiye halkının kardeşçe yaşadığını ve kimsenin etnik kimliğe bakmadan herkese kucak açtığını bir kez daha tüm insanlığa göstermekti. Videoyu çekerken Bitlis ve Tatvan halkının yardımseverliğini ve misafirperverliğini görünce açıkçası çok duygulandım. İnsanlar bana yardım ederken, yaptıkları samimi davranışlar beni çok derinden etkiledi. Tüm kardeşlerimi Bitlis'i ve Tatvan'ı ziyaret etmeye bekliyorum. Bu güzel yürekli halkı herkesin bilmesi ve duyması gerekir" dedi.

Youtuber gencin sosyal deneyi izleyenleri duygulandırdı
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri
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