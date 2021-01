Yorgun mermiyle vurulan gencin ailesi olayın aydınlatılmasını istiyor

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yılbaşı gecesi evinin çatısında bulunduğu sırada kafasına yorgun mermi isabet ederek ağır yaralanan Emre Karasan (21) hayati tehlikesi devam ediyor. Karasan ailesi, oğullarının kasıtlı vurulmuş olma ihtimalinin de araştırılıp, olayın bir an önce aydınlatılmasını istedi.

Olay, yılbaşı gecesi saat 23.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin çatısındaki köpeğine yemek götüren Emre Karasan, geri dönmeyince ailesi merak etti. Çatıya çıkan aile üyeleri, Karasan'ı yerde yatarken buldu.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karasan'ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ağır yaralı Karasan, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden Karasan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken Karasan ailesi, oğullarının kasıtlı vurulmuş olma ihtimalininde araştırılmasınıistedi.'MERMİ BAŞININ SAĞ ÖN TARAFINDAN GİRMİŞ SOL ARKADA KALMIŞ'Oğlunun, silahla ateş edilip, havai fişekler atılması nedeniyle havlayan köpeğinin yanına, çatıya çıktığını söyleyen Halil Karasan, "Köpek havlayınca Emre de insanlar rahatsız olur diye köpeği susturmak için yukarı çıkıyor. Sonra yığılıp kalmış oraya. Bir bakıyorlar ki her taraf kan içinde. Sonra ambulansla hastaneye götürülmüş. Benim de doğum günümdü. Bize geleceklerdi, bekliyordum. Telefonla haber geldi. Oğlumu hastaneye kaldırdık. Yorgun mermi yukarıdan aşağıya gelir ama bu mermi sağ ön taraftan girmiş arka tarafta kalmış. Polisler geldi, inceleme yaptı. Altı, yedi saat ameliyatta kaldı oğlum. Şu an tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim oğlumun kanı yerde kalmasın istiyorum. Olay aydınlatılsın istiyorum" dedi.'KASITLI DA OLABİLİR, YORGUN MERMİ DE OLABİLİR'Üvey kardeşinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, umutla güzel bir haber gelmesi için beklediklerini belirten Saruhan Gençer de "Şu anda durumu ne iyi ne kötü. En azından gözlerini açtığına şükrediyoruz. İsmine tepki veriyor. Sol tarafında hissizlik var şu an. Biz de doktorlardan gelecek iyi haber i bekliyoruz. Olay kasıtlı da yapılmış olabilir yorgun mermi de olabilir. Adli Tıp'tan gelecek sonuçlara göre hareket edeceğiz. Bunun için olayların hızlandırılmasını bütün emniyet yetkililerinden istiyoruz. Mermi başının sağ ön tarafından giriyor sol arka tarafında kalıyor. Mermiye ve düşmeye bağlı olarak kafatası kırılması var. Zor bir ameliyat geçirdi. Eğer olay yorgun mermiden olmuşsa bilinçsiz silahlanmadan oluyor bunlar. Önüne gelenin rahatça ulaşabildiği sürece bu tür olaylar da devam edecek yani. Bu gün bizim kardeşimizin başına gelen yarın başka birinin de başına da gelebilir. Olayın aydınlatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER