YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osman BAKIR İstanbul DHAŞarkıcı Yonca Evcimik'in annesi dün Bodrum'daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti.

Osman BAKIR İstanbul DHA

Şarkıcı Yonca Evcimik'in annesi dün Bodrum'daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Kadriye Evcimik'in cenazesi Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Şarkıcı Yonca Evcimik'in annesi Kadriye Evcimik, dün Bodrum'daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Evcimik'in cenazesi bugün İstanbul'a getirildi. Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadriye Evcimik'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Kadriye Evcimik'in kızları Yonca ve Mine Evcimik, aile yakınları ve birçok ünlü isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca Evcimik, annesinin tabutunu bir süre taşımaya yardım etti.

MELEKLER GİBİ UYKUSUNDA GİTTİ

Cenazeye katılan Yonca Evcimik, Hem bekliyorsunuz hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı seneye 100 yaşında olacaktı. Çok da melekler gibi uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyetten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun, ışıklar içinde gitsin dedi.

Cenazeye katılan Uğurkan Erez, Yonca benim çok eski dostum. Ayrıca da Dans Eder misin'de beraber çalıştığımız. Kıymetli anneciğini çok iyi tanır çok da severdim. Çok üzgünüm nurlarda uyusun. Yonca'yı yalnız bırakmamak istedim. Kadriye annemize son görevimizi yapmak istedim diye konuştu.

YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
YONCA EVCİMİK'İN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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