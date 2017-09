Yomralı Muhtarlardan Pekşen'in Sicilya Benzetmesine Tepki

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Yomra ilçesi için "Sicilya" benzetmesi yapması Yomralı muhtarların tepkisini çekti.



Konuyla ilgili bugün beraberindeki Yomralı muhtarlar ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Yomra Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Gençtürk, "Bugün burada toplanmamızın nedeni CHP Trabzon Milletvekilimiz Yomralı hemşerimiz Haluk Pekşen'in seçildiği günden bu zamana kadar özellikle basını kullanarak kendi ilçesinin belediye başkanı İbrahim Sağıroğlu hakkında yaptığı belgesiz ve bir mesnete dayanmayan ithamlarla ilçemizi ulusal gündeme olumsuz bir şekilde taşıması biz muhtarları ve ilçemiz insanını son derece rahatsız etmektedir. Şöyle ki; Yargı yolunun açık ve hukukun olduğu bir ülkede kendisi de bir hukukçu olan sayın Pekşen varsa elindeki belgeleri gider gerekli mercilere verir. Hukuki yollardan sonuçlandırır ve mahkeme kararlarını alır, basın huzurunda açıklar o zaman kendisine Yomralılar olarak hak veririz. Yanında da oluruz. Ama maalesef seçildiği günden bu güne kadar sadece söylemlerle, dedikodularla basında manşetlerle asılsız ithamlarda bulunup hiçbir hukuki sonuç çıkaramamıştır. Ülkemizde terör ve birçok sorun varken komşumuz olan Haluk Pekşen'in sadece kişisel ihtiraslar için siyaset yapması Yomralı muhtarlar olarak bizleri derinden üzmektedir. Sayın Pekşen geçtiğimiz aylarda ulusal bir televizyon programında kendinin, akrabalarının ve komşularının yaşadığı güzel ilçemizi mafya adası Sicilya'ya benzetmektense ilçemize ve yöremize daha iyi ve kalıcı hizmetleri getirilmesinde ön ayak olmasını beklerdik" ifadelerini kullandı. - TRABZON