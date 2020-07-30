Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı
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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına plakasız bir motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

30.07.2020 01:50 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:50

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen kadına plakasız bir motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Aydın-Denizli karayolu Umurlu Mahallesi'nde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Umurlu Hal Kavşağı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya, Aydın'dan Denizli istikametine giden plakasız bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve kadın yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaya ile motosiklet sürücüsü ambulanslarla Aydın Devlet ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Umurlu Hal kavşağında meydana gelen trafik kazası bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, motosikletin yayaya çarptıktan sonra motosiklet sürücüsü ve yayanın yola savrulması ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları kameraya yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet böyle çarptı

Kaynak: İHA

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