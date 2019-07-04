Yolların Yeni Prensi BMW X6 2020 Tanıtıldı

Alman otomobil devi BMW, yeni ve performans odaklı X6'nın 2020 versiyonunu tanıttı. Önceki nesillerden daha keskin hatlı ve güçlü olan araç, firmanın bugüne kadarki en büyük Coupe-Crossover modeli oldu.

Yeni X6, daha önce X5'lerde de kullanılan CLAR mimarisi üzerine inşa edildi. Keskin hatlarla ayrışan 3. nesil X6'nın ışıklandırmalı ızgara gibi göz alıcı opsiyonları da bulunuyor.

Yeni platform demek, yeni motor seçeneklerinin de hayatımıza girmesi demek. Haliyle X6 da yepyeni motor seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesi araçlar olan sDrive40i ve xDrive40i, çift turbolu 3.0 litrelik altı silindirli motora sahip. Bu motor 339 beygir güç ve 447 Nm tork üretiyor. Yani bu modellerin motoru, 34 beygir ve 47 Nm artış gösteriyor. sDrive'ın 0-96 km süresi 5.2 saniye olurken, xDrive'da bu süre 5.3 saniye oluyor.

Daha üst seviye bir araç olan X6 M50i ise 4.4 litrelik, çift turbolu V8 motoruna sahip. Bir önceki versiyondan 79 beygir daha fazla güç üreten ve 100 Nm daha yüksek torka sahip olan araç, 530 beygir güce ve 750 Nm torka sahip olmasıyla dikkat çekiyor. En yüksek hızı 249 km/s olan aracın, saatte 96 kilometre hıza çıkma süresi ise 4.1 saniye. Yani serinin giriş modellerinden en az 1.2 saniye daha çabuk.

Tüm X6 versiyonlarında yedi ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Aracın manevra kabiliyetini ve çevikliğini arttıran çift salıncaklı, beş kollu arka süspansiyon, opsiyonel olan Dinamik Yol Tutuş paketi ile geliştirilebiliyor. Böylece aracın yol hakimiyeti daha da artıyor. X6 xDrive40i'de offroad paketini almak da mümkün. Bu paketle birlikte hava süspansiyonu, elektrikli ve kontrol edilebilen M Sport arka diferansiyel ve arazi tipine göre (kar, kum, çakıl ve taşlı) dört farklı sürüş modu bulunuyor.

Önceki versiyondan 2,6 santimetre daha uzun, 1,5 santimetre daha geniş olan araç bu versiyonunda ise yere 6 milimetre kadar daha yakın hale geliyor.

BMW'nin yeni prensi X6 serisinden sDrive40i'nin ABD fiyatı 64.300 dolardan başlıyor. xDrive40i modelleri ise 66.600 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Ailenin büyük abisi M50i ise 85.650 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.