Yolcular da otobüs firmaları da "yeni normale" uyum sağladı
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Yolcular da otobüs firmaları da "yeni normale" uyum sağladı

Şehirlerarası otobüs firmaları ve yolcular, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından "yeni normale" hızlı ayak uydurdu.

05.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:28

Şehirlerarası otobüs firmaları ve yolcular, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından "yeni normale" hızlı ayak uydurdu.

Normalleşme adımlarının atılması sonrası yeniden hareketlenen İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (İZOTAŞ) eskisi gibi olmasa da yoğunluk göze çarpıyor.

Kovid-19 öncesi, günde yaklaşık 30 bin yolcunun taşındığı otogarda şimdilerde bu rakam 10 bin civarında. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otogarlarda da belirlenen kurallara göre tedbirler alındı.

Bu kapsamda terminal haftada 3 gün dezenfekte ediliyor. Yolcular ve otogar çalışanları için belli noktalara dezenfektan konuldu.

Otobüs firmaları da güvenli ve sağlıklı bir yolculuk için araçların bagaj bölümünü, camları, koltukları ve emniyet kemerlerini titizlikle dezenfekte ediyor. Yolcuların dokunabilecekleri alanlar da temizleniyor. Yola çıkmadan önce şoför ve görevli personelin ateşi ölçülüyor.

Eller dezenfekte edildikten sonra sefere hazırlanan otobüs perona yanaştırılıyor.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından edindikleri şifreyle bilet alan yolcuların bagajları sırayla araca konuluyor. Bu sırada maske ve sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Otobüse geçmeden önce yolcuların ateşi ölçülüyor ve hijyen malzemeleri veriliyor. Yolcular koltuklarına yerleştikten sonra da yine muavin tarafından kolonya ikram ediliyor.

Otobüsler belirlenen kurallar gereği ortalama yüzde 50 doluluk oranıyla seyahat ediyor. Yolcular da yönetmelik gereği koltukta tek oturuyor.

Maske takmayanlara uyarı

Bir seyahat firmasının filo yetkilisi Gökmen Kepenekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde tedbirleri sıkı tuttuklarını söyledi.

Yayınlanan genelgeye harfiyen uyduklarını belirten Kepenekci, "Hijyen kurallarının yanında sosyal mesafeye de dikkat ediyoruz. Yolcular sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde koltuğuna oturuyor. Kabin personeli tarafından koltuklarına oturan yolculara kolonya ikram edildikten sonra yolculuk başlıyor." dedi.

Kepenekci, otobüse yedek dezenfekte cihazı da koyduklarını dile getirdi.

İZOTAŞ Güvenlik Müdürü Zekeriya Mirik ise alınan kararların uygulanması konusunda denetimlerini artırdıkları ifade etti.

Yolcuların ve firmaların mağdur olmaması için çalıştıklarını aktaran Mirik, "Maskesiz olanlara uyarılarda bulunuyoruz. Gerek hijyen gerekse sosyal mesafe anlamında denetimlerimiz çok sıkı." diye konuştu.

Samsun'a gitmek için terminale gelen üniversite öğrencisi Emre Sevim de koronavirüs sonrası ilk defa yolculuk edeceğini kaydetti.

Otobüslerin dezenfekte edildiğini aktaran Sevim, "Pandemi sonrası ilk defa gidiyorum. Nasıl bir sistem olduğunu bilmiyorum. Sadece tek koltuk olduğunu biliyorum. Otobüslerin dezenfekte edildiğini söylediler. Benim bir endişem yok. Fiyatlar konusunda da bu süreçte her şeyde artış oldu. İnsan sağlığı benim için daha önemli. Eskilerde söyler, her şeyin başı sağlık." dedi.

Bilet almaya gelen işçi emeklisi Bahattin Altındaş da otobüsler tam kapasite olmadığı için fiyatların yükseldiğini vurguladı.

Yolcular da otobüs firmaları da 'yeni normale' uyum sağladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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