Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı

Edirne'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan 31 yaşındaki muavin, Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Polis, şüpheli şahsın Keşan'dan Uzunköprü ilçesine gitmek üzere bir araçla yola çıktığını belirledi. Gözaltına alınan muavin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de bir akrabasını ziyaret eden E.H, salı günü İstanbul'a dönerken bindiği yolcu otobüsünün muavini Hüseyin Ç, tarafından taciz edildi. Muavin, genç kızın yanındaki koltuğa oturup cinsel organıyla oynayarak, tacizde bulundu. E.H, bu durumu cep telefonu kamerası ile kaydedip İstanbul'da duruma anlattığı ailesiyle birlikte muavin hakkında polise giderek şikayette bulundu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Muavin Hüseyin Ç, görüntülerinin yayınlandığı sosyal medyada büyük tepki gördü. E.H'nin şikayeti üzerine polisin aradığı muavini Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bugün yakaladı. Polis, yaptığı çalışmada, Hüseyin Ç'nin ailesiyle birlikte Keşan'a geldiğini ve buradan da yaşadığı Uzunköprü ilçesine gitmek üzere bir araçla yola çıktığını belirledi. Aracı takibe alan polis, yolda durdurup içindeki muavini gözaltına aldı.

EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ç. savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen muavin mahkemece tutuklandı.

"ÖNCE SÖZLÜ TACİZ ETTİ SONRA BANA DOKUNDU"

Yaşadığı olay sonrası konuşan 17 yaşında ki E.H. "Edirne'den İstanbul'a giderken yolculuk sırasında muavin tarafından sözlü tacize uğradım ilk başta. Benim birkaç kere yerimi değiştirdi. En arka sıraya geçtiğimde birkaç kere dokundu bana. Benim yerimi değiştirdi, ben de her defasında onun söylediklerine uydum. Belli bir süreden sonra gülmeye başladı. Ben de çok rahatsız oldum, ona bakmamaya gayret ettim. Daha sonra benim hizamdaki yan koltukta oturdu. Ben şüphelendim ilk başta, sonra ona bakmaya başladığımda rahatsız oldum ve videoya çektim. Her defasında yanıma geldi bana HES kodumu sordu. Yoksa alabileceğini söyledi. Daha sonra arkadan koluma dokunarak bana 'Poğaça ister misin' diye sordu. Ben de 'teşekkür ederim' diyerek önüme döndüm" dedi.

"NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİM"

Genç kız yaşadıklarını anlatmaya şu sözlerle devam etti: "Daha sonra o yanlışı yapmaya başladı. Sonra yanına giderek 'Ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek tepki gösterdim. Ben tepki gösterince tuvaletinin olduğunu söyleyerek benden özür diledi ve 'af edersiniz' dedi. Bir süre sonra da oturduğu yerden kalktı. Sonra ben de otobüsten inince de tavrımı korudum. Ben küçüğüm otobüste böyle şeyler yapması çok saçma. Durumu aileme bildirdim. Karakola gittik şikayetçi olduk. Ben büyüklerime sesleniyorum, böyle insanlar toplumda olmasın"

DAHA ÖNCE BAŞKA SUÇLAR DA İŞLEMİŞ

İsmini vermek istemeyen genç kızın annesi, "Bu çok kötü bir durum. Biz evladımızı emanet ediyoruz bildiğimiz ve güvenilir bir firma olduğunu düşünerek. Ama yapılan çok yanlış bir şey. Benim çocuğum daha 17 yaşında ve reşit bile değil. Ben bir anne olarak bunun böyle kalmasını istemiyorum. Cezası neyse çekmesini istiyorum. Şikayetçi oldum, ne gerekiyorsa yaptım. Böyle kalsın istemiyorum, sonuçta herkesin evladı var. O şahsın halen dışarıda olduğunu da duyduk. Zaten sicili de temiz değilmiş, daha önce başka suçlar da işlemiş. Ben bir anne olarak bunun cezası neyse bulmasını istiyorum, tutuklansın. Böyle bir suçlu insanı nasıl işe alabiliyorlar" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYNI OTOBÜS FİRMASI, DAHA ÖNCE DE SKANDALLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aynı firma geçtiğimiz yıllarda da cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelmişti. 2016 yılında Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki firma çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayımlanmıştı. 2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, "Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik" açıklamasını yapılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL