Son Dakika! Bursa'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var
Son dakika... Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dobruca mevkiinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa'da rampadan inen otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan çok sayıda kişi ambulanslarla hastanelere taşındı.
YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLDEN AŞAĞI YUVARLANDI
Kaza bu akşam saatlerinde Uludağ yolunda meydana geldi. Uludağ'dan İnkaya mevkiine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı öğrencileri taşıyan otobüs, Dobruca Mevkii'nde dik rampada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.