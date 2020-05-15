YÖK kalite kuruluna AYDEP tanıtımı yapıldı
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YÖK kalite kuruluna AYDEP tanıtımı yapıldı

2015 yılında fikir olarak ortaya çıkan ve bugün uzaktan eğitim sistemi ile model olan Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Yönetim Sistemi (AYDEP), Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın talebi üzerine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr.

YÖK kalite kuruluna AYDEP tanıtımı yapıldı
15.05.2020 09:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:26

2015 yılında fikir olarak ortaya çıkan ve bugün uzaktan eğitim sistemi ile model olan Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Yönetim Sistemi (AYDEP), Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın talebi üzerine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, YÖKAK Kariyer Uzmanı Ayhan Koçer, YÖKAK Akademik Uzmanı Doç. Dr. Salih Bardakçı, Doç. Dr. Dilek Avşaroğlu ve Ömer Faruk Yıldız'ın yer aldığı ekibe tanıtıldı.

Uzaktan bağlantı sistemi ile gerçekleştirilen toplantıda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AYDEP'in yükseköğretim sistemine kalite getirmek için tasarlandığını, ortaya çıkan ürünün eğitim alanındaki 'millileşme^' hedefine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Rektör Karakaya konuşmasında iki yıl önce KAEÜ'sinin Eğitim Fakültesinde pilot olarak uygulanmaya başlanan ve salgın nedeniyle tüm birimlerinin kullanımına açılan Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesinin önemli kolaylıklar sağladığını ve eğitimin aksamadan devam etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin tarihi misyonuna yakışır bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirttiği konuşmasında; "AYDEP, öğrenmeye ve öğrencinin çok yönlü gelişimine odaklanır. Yeterlilik temelli program geliştirmeyi ve önceden belirlenmiş yeterliliklerin kazandırılmasını hedefler. Program yeterlilikleri ile öğrenme çıktılarını ilişkilendiren AYDEP, aynı zamanda öğrenme çıktıları ile öğretim uygulamalarını ilişkilendirir. Zengin öğretim materyali ve etkileşimli öğretim ortamı sunan AYDEP, yeterliliklere dayalı ölçme ve değerlendirme sağlarken aynı dersler için ortak sınav uygulaması yapmaktadır" dedi.

Nitelikli insan gücü yetiştirmenin üniversitenin temel misyonu olduğunu anlatan Prof. Dr. Vatan Karakaya, eğitimde kalite standartları oluşturmak ve eğitim süreçlerinin kalitesini güvence altına almak için çalışmaların hızla devam ettiğini de söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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