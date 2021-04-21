Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
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Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftadan beri yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, daha iyi nefes alabilmesi için entübe edildi. Oyuncunun kötü haberini de eski eşi Işıl Sergen verdi.

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen, entübe edildi.

"İYİ SOLUNUM ALABİLMESİ İÇİN YAPILDI"

Sergen'in davalık olduğu eski eşi Işıl Sergen ünlü oyuncunun son durumuna dair bilgi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Işıl Sergen, şu ifadeleri kullandı: "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir."

OĞLU İÇİN HASSASİYET İSTEDİ

Işıl Sergen, babasının ardından koronavirüse yakalanan 11 yaşındaki oğlu için de bir istek de bulundu. Sergen, "Sizlerden büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem göstermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi

OĞLU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan usta oyuncu Burak Sergen, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen 11 yaşındaki Cansın Sergen de geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Genel sağlık durumu iyi olan Cansın Sergen, evinde tedavi görüyor.

SADAKATSİZ'İN ÇEKİMLERİ DURDURULDU

Öte yandan Sadakatsiz dizisinde Burak Sergen, Melis Sezen ve Alp Akar'ın testleri pozitif çıkmasının arından çekimlere zorunlu ara verildi. Çekimleri durdurulan dizi için Medyapım tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu hafta yeni bölümün ekrana gelemeyeceğini söyledi. Açıklamanın tamamı ise şöyle: "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere."

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
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Korona yüzünden zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in 11 yaşındaki oğlu da koronavirüse yakalandı
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Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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