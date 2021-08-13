Yoğun bakım hastalarının "Ertelemeyin aşı olun, yanlış yapmışız" pişmanlığı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 51 yaşındaki İsmet Başkan, aşı olmadığı için çok pişman olduğunu belirterek, "Herkes aşı olsun. 'Bana bir şey olmaz' dedim. Bir tane tatilde hemen hastalığı kaptık." dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 51 yaşındaki İsmet Başkan, aşı olmadığı için çok pişman olduğunu belirterek, "Herkes aşı olsun. 'Bana bir şey olmaz' dedim. Bir tane tatilde hemen hastalığı kaptık." dedi.

Yoğun bakım ünitesinde, büyük çoğunluğu aşı olmamış kişilerden oluşan hastaların tedavi sürecini ve mücadelesini AA ekibi görüntüledi.

Hastanede solunum sıkıntısı ve nefes darlığı nedeniyle oksijen cihazına bağlı şekilde tedavi gören İsmet Başkan, tatil için gittiği Antalya'da koronavirüs virüsünü kaptığını söyledi.

İstanbul'a geldikten sonra ateşinin 40 dereceye kadar çıktığını belirten Başkan, "Başakşehir'de oturuyorum. Evde kötü olunca ambulansı çağırdım ve beni hastaneye getirdiler." diye konuştu.

Başkan, yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü, hastalığın ilk 4-5 gününde çok zor şekilde oksijen maskesiyle nefes alabildiğini dile getirdi.

Daha sonra burnundan oksijen alarak nefes almaya devam ettiğini, her geçen gün daha iyi olduğunu anlatan Başkan, şöyle devam etti:

"Şimdi sağlık durumun iyi. Ben aşı olmadım. Nedeni ise yanlış yönlendirmeden dolayı. Yapılabiliyorsalar insanlar bütün aşılarını yaptırsınlar. Aşı olmadığım, aksattığım için çok pişmanım. Herkes aşı olsun. 'Bana bir şey olmaz' dedim. Bir tatilde hemen hastalığı kaptık. Ailemi özledim. Bir an önce görüşmek istiyorum, her birini çok seviyorum."

İsmet Başkan, hastanedeki herkesin kendisiyle çok iyi ilgilendiğini ve bu nedenle sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

"Yanlış yapmışız, keşke aşı olsaydım"

Hastalardan Sırrı Süleyman Tunceroğlu ise Trabzon'da bulunan annesini bayram ziyaretinden dönüşte koronavirüsün kendisine bulaştığını tahmin ettiğini kaydetti.

İlk başka halsizlik hissettiğini, daha sonra nefes darlığı yaşadığını aktaran Tunceroğlu, "Daha sonra hastaneye geldik. 12 gündür burada tedavi görmeye başladım. İlk önce yoğun bakım ünitesinde tedavi gördük. Şimdi özel odada tedavim devam ediyor. Aşı olmamıştım. Aşı için acele etmedim, aşı karşıtı da değilim. Aşı olacağız diye 'Ha oldum, ha olacağım' dedim. Yanlış yapmışız, keşke aşı olsaydım." ifadelerini kullandı.

"İnsanlara aşı olmalarını öneriyorum"

Kovid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sibel Yurt, servislerinde yoğunluğun oluşmaya başladığını belirtti.

Şu andaki yoğunluğun aşılamayla nedeniyle öncekilere göre daha hafif olduğunun altını çizen Yurt, şunları kaydetti:

"Şu anda bulunduğumuz klinik, ara yoğun bakım kliniği. Yani entübasyona gitme sınırındaki ağır hastaları takip ettiğimiz klinik. Burası 16 yataklı bir klinik, 15 yatak dolu. Klinikte yatan 15 hastanın tamamı aşısız. Hastaneye yatanların çoğunluğu da aşısız. İnsanların aşı için çekinceleri olabiliyor. Ancak kendim de aşılandım ama herhangi bir yan etkisini görmedim. Yan etkileri olabilir ama hastalığı geçirmekten daha fazla değil. İnsanlara aşı olmalarını öneriyorum."

Klinikte çalışan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Yağmur Kaptan da aşının korumak için çok önemli olduğunu belirtti.

Kaptan, klinikte özellikle 30 ila 40 yaş arasındaki hastaların çok fazla olduğunu kaydederek, "Aşı olmak çok önemli. Aşı olmaktan başka bir çare yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer