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- YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'den, KKTC için WHO'ya üyelik talebi- "Dünya...

- YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'den, KKTC için WHO'ya üyelik talebi "Dünya bizi tanımıyor ama Covid-19 tanıyor" Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr.

24.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:16
- YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'den, KKTC için WHO'ya üyelik talebi- 'Dünya...

- YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'den, KKTC için WHO'ya üyelik talebi

"Dünya bizi tanımıyor ama Covid-19 tanıyor"

LEFKOŞA - Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, KKTC'deki korona virüs salgını tehlikesine dikkat çekerek, KKTC'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olması talebinde bulundu ve imza kampanyası başlattı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyon 700 binden fazla kişiye bulaşan ve 190 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de salgına yönelik mücadelesini sürdürüyor. Yükseköğretim Kurumları Denetleme ve Akreditasyon Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, yavru vatandaki salgın tehlikesine yönelik açıklamalarda bulunarak KKTC'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olması gerektiğini belirtti ve imza kampanyası başlattı. Hasgüler, KKTC'nin uluslararası arenada tanınması sorununa dikkat çekerek söz konusu durum açısından Covid-19 salgını sırasında Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunlara değindi.

"Dünya tanımıyor ama bu Covid-19 Kıbrıslı Türkleri tanıyor"

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, "Bu çerçeveden baktığımda bu pandeminin, dünya Kıbrıslı Türkleri tanımıyor veya BM tanımıyor. Ama bu Covid-19 Kıbrıslı Türkleri tanıyor. Burada da millet sorunla baş başa. Dolayısıyla Covid-19 bizi tanıyorsa diyorum ki Dünya Sağlık Örgütü kendi anayasasında hazırlamış olduğu üyelik ve ortak üyelik konusunda 3. bölümde 8. maddede yer alan uluslararası ilişkileri kendisi kuramayan bölge veya bölgeler için bir ortak üyelik yolu açmıştır" dedi.

"KKTC, Dünya Sağlık Örgütü'ne ortak üye yapılabilir"

Hasgüler, KKTC'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olmasının önünde bir engel bulunmadığını belirterek, "Bu yol Kıbrıslı Türkler için açık durumdadır. Yani Kıbrıslı Türkler gerek kuzey olarak gerek Kıbrıs Türkü olarak bölge bağlamında Dünya Sağlık Örgütü'ne ortak üye yapılabilir. Bunun için Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin bunu assambleye önermesi gerekir ve hiçbir BM üyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nde yer alan assamble üyesi devletlerin de veto hakkı yoktur, salt çoğunlukla bu karar alınır" ifadelerini kullandı.

"Bizim ölümüzü saymıyorlar, hastamızı da saymıyorlar"

Hasgüler, "Vatan kardeşlerimiz Rumlar bugün Dünya Sağlık Örgütü'ne ölülerini, dirilerini buradaki doktorlarıyla, sağlık müfettişleriyle bildiriyorlar. Bizim ölümüzü saymıyorlar, hastamızı da saymıyorlar. Bu insan haklarına, sağlık haklarına temelden karşıt oluşturan bir yaklaşımdır ve utanç vericidir" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs'ın kuzeyinde büro açılsın"

Hasgüler, KKTC'nin Dünya Sağlık Örgütü'ne üye yapılması talebinde bulunarak yaptığı çağrıda, "Dünya Sağlık Örgütü'ne Kıbrıslı Türklerin açık olan ve meşru olan bu yola kabul etsinler. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kıbrıs'ın kuzeyinde büro açmasını sağlayalım. Sağlık elemanları gelsin, müfettişleri gelsin. Buradaki doktorlarımız da Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Her şey kontrol altında ama bunu hak etmiyoruz. Bu işte yeni dönemde benim kanaatimce insanlığın yüzleşmesi gereken çifte standartlardan bir tanesi de Kıbrıslı Türklere uygulanan bu tecritten artık vazgeçilmesi gerektiğidir" dedi.

WHO'ya üyelik için imza kampanyası başlattı

"Bakın Covid-19 bu utançla bizi yüz yüze bırakmıştır" diyen Hasgüler, salgının baş gösterdiği andan itibaren dünya liderlerine de mektup yazdığını dile getirdi. Hasgüler, "Covid-19 salgını Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs'a geldiği andan itibaren yaklaşık bir ayı aşkın süredir başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Putin, İngiltere Başbakanı Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve BM Genel Sekreteri ve her iki toplumun Cumhurbaşkanına sanırım 4 veya 5 kez bu konularla ilgili mektup yazdım, paylaştım" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dün itibari ile change.org vasıtası ile imza kampanyasıyla çağrı yaptığını ifade eden Hasgüler, "Bu partilerüstü bir meseledir. Change programı vasıtasıyla halkımızı, milletimizi Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık Örgütü'ne ortak üye olması konusunda duyarlı olmaya ve imza atmaya çağırdım" diye konuştu.

- YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'den, KKTC için WHO'ya üyelik talebi- 'Dünya...

Kaynak: İHA

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