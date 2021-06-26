YKS'ye geç kalanları polis ekipleri sınava yetiştirdi

Sakarya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Sakarya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Sınava girecekleri okula gitmekte geç kalan bazı adaylar için polis ekipleri seferber oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı.

Araçları bozulup yolda kalan ve sınava geciken 12 kişi, ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara bırakıldı.

Ayrıca polis ekipleri, bir öğrencinin evinde unuttuğu kimliğini alarak kendisine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı