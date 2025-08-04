YKS tercihleri en son ne zaman? 2025 YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS tercihleri en son ne zaman? 2025 YKS tercihleri ne zaman bitiyor?
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YKS tercih sürecine ilişkin sorular kısa süre içerisinde en çok araştırılan konu başlıkları arasına girdi. Peki, tercihler için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler…

Yks tercih süreciyle ilgili sorular öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. "Yks tercihleri en son ne zaman yapılacak?" ve "Yks tercihleri ne zaman sona eriyor?" soruları sosyal medyada gündem olurken, tercih tarihleriyle ilgili detaylar büyük merak konusu haline geldi. Peki, YKS tercihleri en son ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla takip ettiği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan takvime göre, YKS tercih işlemleri 1 Ağustos'ta başladı ve adayların tercihlerini 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları gerekiyor.

YKS tercihleri en son ne zaman? 2025 YKS tercihleri ne zaman bitiyor?YKS tercihleri en son ne zaman

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu süreçte her aday, en fazla 24 üniversite tercihi yapma hakkına sahip olacak.

Süreç içerisinde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adayların tercihlerini son güne bırakmamaları ve sistemsel yoğunluklara karşı erken işlem yapmaları öneriliyor.

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Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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