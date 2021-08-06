YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor
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YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | Yerel

YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri, öğrencilerin geleceğine yön veriyor.

YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor

DENİZLİ - Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri, öğrencilerin geleceğine yön veriyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimin ilk kadamesinden başlayarak üniversiteye kadar öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğünce önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Tercih Danışmanlık Merkezleri" oluşturuldu. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih sürecinde, öğrencilerin geleceğine yol göstermek ve velilere de rehberlik amacıyla ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Yükseköğretime geçiş yapacak öğrenciler için Denizli'de psikolojik danışman veya rehber öğretmen bulunan 114 ortaöğretim okulunda 05 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, tercih danışmanlığı hizmeti verilmek üzere 126 YKS Tercih Danışmanlığı Merkezi oluşturuldu. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen bulunmayan ortaöğretim okullarında ise tercih danışmanlığı hizmeti sorumluluk bölgesinde bulunan rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüklerince yapılıyor.

Ayrıca Merkezefendi Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından alışveriş merkezinde ve Merkezefendi Belediyesi Merkez Kütüphanesinde oluşturulan Tercih Danışmanlık Merkezleri, öğrenci ve velilerimizin hizmetine sunuldu.

YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor
YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor
YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor
YKS Tercih Danışmanlık Merkezleri öğrencilerin geleceğine yön veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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