YKS sınav tarihi ne zaman? 2022 YKS hangi ay olacak? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınavları ne zaman? ÖSYM takvimini yayınladı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı takvimini yayınladı. Buna göre YKS 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'de milyonlarca öğrencinin heyecan ve merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tarihleri kesinleşti. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, sınavların 18- 19 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. ÖSYM takviminin detayları haberimizdedir… YKS sınav tarihi ne zaman? 2022 YKS hangi ay olacak? TYT, AYT, YDT başvuru ve sınavları ne zaman?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ÖSYM sınav takviminin yayımlandığını duyurdu. Buna göre, 2022 YKS başvuruları Şubat ayında başlayacağını belirtti. Sınav ise Haziran ayında düzenleneceğini açıkladı.

2022 YKS TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini yayınladı. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT): 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT): 19 Haziran

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