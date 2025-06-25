2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ), 21-22 Haziran tarihlerinde yapıldı. Sınavın soru ve cevap anahtarı pazar günü saat 18.50'de yayınlandı. Ancak, bazı sorularla ilgili kafa karışıklığı yaşanması, ' Yks iptal mi' sorusunu gündeme getirdi. Peki, YKS iptal mi olacak? YKS iptal olacak iddiaları doğru mu?

TYT'DE 3 SORU İPTAL Mİ?

YKS sınavının tamamlanmasının ardından iptal edilen sorular da gündeme geldi. Sosyal medyada TYT'de 3 soru iptal edildi yönünde iddialar dolaşmaya başladı. Ancak ÖSYM başkanlığı iptal edilen soru olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

YKS İPTAL Mİ OLACAK?

YKS iptal olacak iddiaları doğru değil. Resmi kurumlardan bu yönde bir açıklama gelmedi.

YKS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

YKS sınavının ardından milyonlarca adayın gözü sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları için heyecan doruktayken sosyal mecralarda dolaşan soru iptali iddiaları adayları endişeye sürükledi. Ancak ÖSYM soru iptali olduğuna dair bir duyuru yapmadı.

2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

TYT, AYT ve YDT sonuçları da aynı gün erişime açılacak.