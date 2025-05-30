YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nereden alınır?

YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nereden alınır?
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YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav tarihi yaklaştıkça, sınav giriş belgeleri ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavın detayları belli olurken, öğrenciler 2025 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açacak. Peki, 2025 YKS giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak? İşte detaylar…

YKS (TYT-AYT-YDT) NE ZAMAN?

YKS 2025 Sınav takvimi şu şekildedir:

TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi – Saat 10:15

AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 10:15

YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 15:45

YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nereden alınır?

YKS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

YKS giriş belgesi 2025 yılı için, en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( ais.osym.gov.tr ) üzerinden yayımlanacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav yerlerini ve detaylı bilgileri içeren giriş belgelerine ulaşabilecek.

YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2025? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nereden alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak edinebileceklerdir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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