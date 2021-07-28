2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı (2)
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı (2)

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı (2)YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ BELLİ OLDUÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı (2)

YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu. Buna göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincisi Adana'dan çıktı. Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) birincilik, sayısalda Adana, eşit ağırlıkta Konya, sözelde Adana illerinden oldu. Yabancı Dil Testi'nde ise, birincilik Almanca'da Balıkesir, Arapça'da Konya, Fransızca'da İstanbul, Rusça'da Bursa ve İngilizce'de İstanbul'dan çıktı. Aygün, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika! 2021 YKS sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını 'sonuc.ösym.gov.tr' internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
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