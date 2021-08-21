Yine yeşillendi mağaza vitrinleri
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Yine yeşillendi mağaza vitrinleri

Yine yeşillendi mağaza vitrinleri
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yazları koleksiyonların renklenmesi pek de yeni haber sayılmaz. Zira, kış aylarında hakim olan koyu ve natürel tonlar, her yaz güneşinin kendini göstermesiyle yerini canlı renklere bırakır. Bu yaz canlı renklerin kazananıysa yeşil oldu.

Yazları koleksiyonların renklenmesi pek de yeni haber sayılmaz. Zira, kış aylarında hakim olan koyu ve natürel tonlar, her yaz güneşinin kendini göstermesiyle yerini canlı renklere bırakır. Bu yaz canlı renklerin kazananıysa yeşil oldu. Gösterişli ve pozitif tavrıyla yeşil, elbiselerden pantolonlara, bluzlardan aksesuarlara kadar birçok parçayı hakimiyeti altına aldı. Stil ikonları ve influencer'ların gardıroplarına da hızlı bir giriş yaptı. Ayrıca Stella McCartney, Dolce&Gabbana, Anna Sui gibi markaların Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonlarına bakılırsa, bu canlı yeşil tonunun hakimiyeti yaz aylarıyla sınırlı kalmayacak. Markalar ceket, pantolon, etek ve hatta çizme gibi farklı parçalarda yeşilin en canlı haline soğuk havalarda da yer vermeye devam edecekler.

HANGİ TONLARLA EŞLEŞTİRMELİ?

Başlı başına iddialı olan canlı yeşilin en minimal tamamlayıcısı, natürel tonlar. Bej, ekru ya da siyahla tamamlayarak ana renginizi öne çıkarabilirsiniz.

Tüm parçalarda yeşil tonlarını tercih ederek stilinizi güçlendirebilirsiniz. Bottega Veneta podyumlarında karşımıza çıkan baştan aşağı yemyeşil görünümler "Neden ben de denemeyeyim" dedirtiyor.

Canlı yeşile, gösterişli bir başka ton olan kırmızıyı ekleyerek renkli bir dokunuş daha yapabilirsiniz. Molly Goddard markasının kırmızı bluz ve çantalarla tamamlanmış yeşil etekleri renkseverlere ilham olsun.

Janka Polliani, Hailey Bieber, Camille Charriere gibi isimlerin Instagram hesapları da, yeşil tonlarını eşleştirirken ilham almak için ideal. Özellikle Polliani'nin fuşya tonlardaki ayakkabılarıyla tamamladığı yeşiller, sizin de yaratıcılık sınırlarınızı zorlayabilir.

Eğer renk eşleştirmesi konusunda kendinize güvenmiyorsanız, imdadınıza denim pantolonlarınız yetişsin. Zira yeşil gömlek ve bluzlarla tamamlamak için idealler...

Not: Yeşilin desensiz halleri daha popüler, bizden söylemesi...

Yaz takılarında yeşil tonlar başrolde.  Koton, 20.99 lira

Klasik parçalarınızla canlı görünmek için yeşil olanları tercih edebilirsiniz. Dilvin, 189.99 lira

Topuklu ayakkabılar ve gösterişli takılarla davetlere uyarlayın. Zara, 259.95 lira

Balerin babetlerine yeşil tonlar çok yakışmış. Mango, 299.99 lira

Beyaz şort ve sandaletlerle tamamlayabilirsiniz...  İpekyol, 116 lira

Zamansız ve kullanışlı bu parçayı farklı ortamlarda giyebilirsiniz. Mavi,  59.99 lira

İddialı bir görünüm için  kırmızı tonlarıyla eşleştirin.  New In, 550 lira

Bu tonlardaki alışveriş çantaları her tarza uyum sağlar. Susbag, 499 lira

Plaj stillerinizde de yeşile yer açabilirsiniz. Vakkorama mağazalarında... PSC,  535.50 lira

Kırmızı karpuz desenleri yeşil tonuna çok yakışmış.  Mudo, 179.99 lira

KISA KISA

'Cinderella' filminde bir Türk markası

Bundan 15 yıl önce Ece Şirin tarafından kurulan ve daha önce Cate Blanchett, Rihanna, Madonna ve Kate Winslet gibi dünyaca ünlü yıldızların da tercih ettiği Bee Goddess markası, Amazon Prime işbirliğiyle Hollywood dünyasına adım attı. Marka, başrolünde Camila Cabello'nun yer aldığı yeni 'Cinderella' filmi için tasarladığı koleksiyonla, Hollywood prodüksiyonunun partneri olan ilk Türk tasarımcı ve mücevher markası oldu. 'Cinderella' hikayesinin modern bir yorumu olarak hayata geçirilen filmde, güçlü ve özgür kadın tipi işleniyor. Filmde Cabello'nun canlandırdığı Cinderella karakteri, Türk bayrağından esinlenilen ay-yıldız tasarımlı kolyeyi takıyor. Hem marka hem de Türkiye için güzel bir çalışma... Ece Şirin'i ve ekibini tebrik ediyorum. Türk markalarını Hollywood filmlerinde daha çok görmek dileğiyle...

Kaynak: Hürriyet

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