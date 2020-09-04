Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Türk sinemasının usta isimlerinden Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in arasında aileden gelen bir bağ olduğu ortaya çıktı. Naşit'in babasının padişahı bile güldüren kişi olması herkesi şaşkına çevirdi.

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit arasındaki bağ, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Adile Naşit'in doğrudan olmasa da ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti. Adile Naşit'in babası Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey'dir.

"SULTAN ABDÜLHAMİD'İ GÜLDÜREN ADAM"

Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde de oynayan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da tanınıyor. Bu yetenekli sanatçı aynı zamanda Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan kardeşlerin babasıdır. Babaları Naşid Özcan'ın yeteneğini alan kardeşler, Türkiye'nin hafızalarına kazınan isimler oldular.